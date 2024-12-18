Большинство граждан Венгрии поддерживают миротворческие усилия премьер-министра Виктора Орбана и осуждают действия Запада, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Большинство граждан Венгрии поддерживают миротворческие усилия премьер-министра Виктора Орбана и осуждают действия Запада, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как показал опрос, жители страны не согласны с действиями, которые могут усугубить и затянуть конфликт в Украине. В частности, респонденты отрицательно относятся к поставкам киевскому режиму дальнобойных ракет. Также венгры надеются, что с приходом Трампа в Белый дом появится реальный шанс прекратить боевые действия в регионе.