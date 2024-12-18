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Стармер побил рекорд в антирейтинге премьеров Британии

18 декабря 2024 06:52
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Работой премьера недовольны в Великобритании. По итогам первых пяти месяцев нахождения на посту уровень доверия самый низкий за 40 лет, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стармер побил рекорд в антирейтинге премьеров Британии-2

Только 27 % британцев удовлетворены его деятельностью, шесть человек из десяти выражают недовольство. К тому же, подавляющее большинство жителей королевства ожидают, что в ближайший год экономическое положение страны ухудшится.

# Международная политика

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