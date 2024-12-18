Прямой эфир

Маска и компанию SpaceX проверяют из-за нарушений нацбезопасности – NYT

18 декабря 2024 07:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Илона Маска и компанию SpaceX проверяют в части соблюдения правил, направленных на защиту нацбезопасности, пишет ТАСС со ссылкой на газету The New York Times.

Маска и компанию SpaceX проверяют из-за нарушений нацбезопасности – NYT-1

Фото: Pinterest

В материале указано, что минимум три федеральные проверки инициировали ВВС США, генеральный инспектор Министерства обороны и заместитель министра обороны по вопросам разведки и безопасности.

Разбирательства могут быть связаны с потенциальным наличием нарушений требований федеральной отчетности, регулирующих аспекты нацбезопасности.

# Международная политика # Илон Маск

Другие новости рубрики

Все новости
Большинство венгров осуждают Запад в связи с поставкой ракет Украине
18 декабря 2024 06:54

Большинство венгров осуждают Запад в связи с поставкой ракет Украине

Стармер побил рекорд в антирейтинге премьеров Британии
18 декабря 2024 06:52

Стармер побил рекорд в антирейтинге премьеров Британии

Генассамблея ООН приняла резолюцию РФ по борьбе с неонацизмом
18 декабря 2024 06:51

Генассамблея ООН приняла резолюцию РФ по борьбе с неонацизмом