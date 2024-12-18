Маска и компанию SpaceX проверяют из-за нарушений нацбезопасности – NYT

Илона Маска и компанию SpaceX проверяют в части соблюдения правил, направленных на защиту нацбезопасности, пишет ТАСС со ссылкой на газету The New York Times.

В материале указано, что минимум три федеральные проверки инициировали ВВС США, генеральный инспектор Министерства обороны и заместитель министра обороны по вопросам разведки и безопасности.

Разбирательства могут быть связаны с потенциальным наличием нарушений требований федеральной отчетности, регулирующих аспекты нацбезопасности.