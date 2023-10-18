Борьба за власть только начинается. Польский эксперт высказался о парламентских выборах в стране

Новости Польши. Потеря суверенитета – главный итог парламентских выборов в Польше. Так о результатах голосования, которые стали известны накануне, высказался местный эксперт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Польши. Потеря суверенитета – главный итог парламентских выборов в Польше. Так о результатах голосования, которые стали известны накануне, высказался местный эксперт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Специально для нашего телеканала Кшиштоф Толвински поделился, чьими, на его взгляд, интересами руководствуются правящая партия и оппозиция и в каком состоянии польский народ подошел к выборам.
Кшиштоф Толвински, эксперт (Польша):
На этих выборах нет даже конкурентов. Будь то оппозиция или правящая партия, есть один принцип преследования американских интересов. Они оставляют бедный польский народ, буквально говоря, бедный и немощный. Мы не можем сделать того, что нужно нам. Мы не в состоянии конкурировать и иметь равноправную политическую борьбу с нашими скромными средствами. Сегодня в очень критический момент на этих выборах, которые должны влиять на жизнь поляка, мы получаем только потерю суверенитета. Не имея этого политического суверенитета и возможности как-то на это повлиять, мы никак не можем следовать в соответствии с национальными интересами.
Эксперты уверены, что борьба за власть в Польше только начинается. Прошедшие выборы, несмотря на череду скандалов и разоблачений, называют ключевыми за последние 30 лет. Победу на них одержала партия «Право и справедливость». На втором месте оппозиционная «Гражданская коалиция».