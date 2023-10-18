Кшиштоф Толвински, эксперт (Польша):

На этих выборах нет даже конкурентов. Будь то оппозиция или правящая партия, есть один принцип преследования американских интересов. Они оставляют бедный польский народ, буквально говоря, бедный и немощный. Мы не можем сделать того, что нужно нам. Мы не в состоянии конкурировать и иметь равноправную политическую борьбу с нашими скромными средствами. Сегодня в очень критический момент на этих выборах, которые должны влиять на жизнь поляка, мы получаем только потерю суверенитета. Не имея этого политического суверенитета и возможности как-то на это повлиять, мы никак не можем следовать в соответствии с национальными интересами.