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Борьба за власть только начинается. Польский эксперт высказался о парламентских выборах в стране

18 октября 2023 16:57
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Новости Польши. Потеря суверенитета – главный итог парламентских выборов в Польше. Так о результатах голосования, которые стали известны накануне, высказался местный эксперт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Борьба за власть только начинается. Польский эксперт высказался о парламентских выборах в стране-1

Специально для нашего телеканала Кшиштоф Толвински поделился, чьими, на его взгляд, интересами руководствуются правящая партия и оппозиция и в каком состоянии польский народ подошел к выборам.

Борьба за власть только начинается. Польский эксперт высказался о парламентских выборах в стране-4

Кшиштоф Толвински, эксперт (Польша):
На этих выборах нет даже конкурентов. Будь то оппозиция или правящая партия, есть один принцип преследования американских интересов. Они оставляют бедный польский народ, буквально говоря, бедный и немощный. Мы не можем сделать того, что нужно нам. Мы не в состоянии конкурировать и иметь равноправную политическую борьбу с нашими скромными средствами. Сегодня в очень критический момент на этих выборах, которые должны влиять на жизнь поляка, мы получаем только потерю суверенитета. Не имея этого политического суверенитета и возможности как-то на это повлиять, мы никак не можем следовать в соответствии с национальными интересами.

Борьба за власть только начинается. Польский эксперт высказался о парламентских выборах в стране-7

Эксперты уверены, что борьба за власть в Польше только начинается. Прошедшие выборы, несмотря на череду скандалов и разоблачений, называют ключевыми за последние 30 лет. Победу на них одержала партия «Право и справедливость». На втором месте оппозиционная «Гражданская коалиция».

# Выборы в Польше # Новости Польши # Фотофакт

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