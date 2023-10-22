«Очень сложно им будет договариваться». Эксперт о политической борьбе за власть, которая развернётся в Польше

Надежда Сасс, СТВ: Правившей 8 лет партии «Право и справедливость» противостояли не просто три отдельные политические силы, а со своими программами они весьма отличаются друг от друга, достаточно существенно. Каждая из трех оппозиционных партий, по сути, является избирательным блоком, объединяющим более мелкие политические силы. В новой коалиции будут не просто три субъекта, а минимум шесть. От ультралиберальной «Весна» во главе с открытым геем Робертом Бедронем до консервативной Польской крестьянской партии, вот как они могут совместно управлять и взаимодействовать?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе « САСС уполномочен заявить » на СТВ.

Николай Межевич, директор Центра белорусских исследований Института Европы РАН, доктор экономических наук (Россия):

Очень сложно им будет договариваться. Когда мы приезжаем в Варшаву, я, естественно, бывал там пару-тройку десятков раз, ну да, классическая европейская столица. Ну что там, провести, безусловно, в католической и в целом консервативной Польше гей-парад можно в Варшаве. Но когда приезжаешь в какой-нибудь, как у нас говорят, райцентр Люблинского воеводства, я вас уверяю, какой гей-парад? Тут если я не на службе в костеле в положенное время, то значит я уже исчадие ада. Потому что любой нормальный поляк должен быть на службе. Он должен вести ту жизнь, которую вели его предки. То есть это и на Востоке, в меньшей степени на Западе, конечно, по понятным причинам, но это страна традиций. Вот на таких традиционалистов опирается «Право и справедливость» и будет опираться.

Надежда Сасс:

И, кстати, это то, что нас объединяет.

Николай Межевич:

Да, кстати. И когда в первый раз приходило к власти «Право и справедливость», у нас были определенные надежды на то, что вот это вот понимание христианских ценностей, традиций нас объединит. Но, увы, антироссийская, антибелорусская проблематика выбила Польшу из числа не то чтобы даже союзников, но просто нейтральных стран. Но вот неслучайно мы видели Президента Республики Беларусь в форме, в окружении военных. Почему все нас беспокоит в отношениях с Польшей? Ну, все в целом спокойно, потому что Польша XXI века уважает силу и видит то, что Республика Беларусь не безоружна и понимает угрозы. Поэтому говорить они могут много и будут говорить, кто бы ни сформировал коалицию, а я все-таки исхожу из того, что на явные открытые военные провокации они не пойдут, хотя это некая смелость – заявлять подобные прогнозы.

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