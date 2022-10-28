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У берегов Гавайев акула пыталась напасть на дайвера

28 октября 2022 08:59
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Трагедия едва не случилась у берегов Гавайев. Тигровая акула пыталась напасть на дайвера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У берегов Гавайев акула пыталась напасть на дайвера-1

Девушка совершала погружение в районе острова Оаху. В этот момент хищник подплыл максимально близко и открыл пасть. Дайвер успела вернуться на корабль и поднять ноги. Однако, видимо, произошедшее несильно напугало ныряльщицу. Не дождавшись, пока акула уплывет далеко, бесстрашная девушка продолжила погружение. На случившееся она отреагировала смехом, будто такие ситуации происходят с ней каждый день. По статистике, за год на Гавайях тигровые акулы совершают порядка 4-5 нападений.

# Нападения хищников # Фотофакт

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