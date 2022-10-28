В Австралии государство покупает недвижимость, которую испортила стихия

Новости Австралии. В Австралии выделят более 500 миллионов долларов на выкуп, ремонт, а также модернизацию жилья пострадавших от наводнений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это новая государственная программа, которая, по словам главы правительства, поможет тысячам семей обеспечить безопасное жилье. Теперь люди, чью недвижимость испортила стихия, смогут продать ее государству. Однако коснется это только районов с высоким риском наводнений. Остальные получат выплаты, с помощью которых смогут отремонтировать дома и выстроить защиту от подтоплений.