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В Австралии государство покупает недвижимость, которую испортила стихия

28 октября 2022 08:51
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Новости Австралии. В Австралии выделят более 500 миллионов долларов на выкуп, ремонт, а также модернизацию жилья пострадавших от наводнений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Австралии государство покупает недвижимость, которую испортила стихия-1

Это новая государственная программа, которая, по словам главы правительства, поможет тысячам семей обеспечить безопасное жилье. Теперь люди, чью недвижимость испортила стихия, смогут продать ее государству. Однако коснется это только районов с высоким риском наводнений. Остальные получат выплаты, с помощью которых смогут отремонтировать дома и выстроить защиту от подтоплений.

# Природные катаклизмы # Энтони Албаниз # Фотофакт

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