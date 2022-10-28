Латвия проигнорировала рекомендации ООН остановить снос советских памятников

Памятники советским воинам в Даугавпилсе снесут уже в понедельник, 31 октября. Несмотря на то, что у латвийских властей пока даже нет официального права на демонтаж, поскольку временно исторические комплексы находятся под защитой Организации Объединенных Наций.

Полиция уже опубликовала решение о закрытии доступа к монументам в Сквере славы и на улице 18 Ноября. По словам мэра, памятники будут демонтированы в любом случае – ни призывы граждан, ни авторитет ООН значения не имеют, так как оба объекта по решению латвийского кабмина признаны прославляющими тоталитарные режимы. Известно, что часть монумента в Сквере славы будет передана в музей. При этом денег в бюджете для проведения демонтажных работ нет. Поэтому часть расходов на себя должны взять местные жители.