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Латвия проигнорировала рекомендации ООН остановить снос советских памятников

28 октября 2022 10:13
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Новости Латвии. В Латвии проигнорировали рекомендацию ООН остановить уничтожение советских мемориалов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Латвия проигнорировала рекомендации ООН остановить снос советских памятников-1

Памятники советским воинам в Даугавпилсе снесут уже в понедельник, 31 октября. Несмотря на то, что у латвийских властей пока даже нет официального права на демонтаж, поскольку временно исторические комплексы находятся под защитой Организации Объединенных Наций.

Латвия проигнорировала рекомендации ООН остановить снос советских памятников-4

Полиция уже опубликовала решение о закрытии доступа к монументам в Сквере славы и на улице 18 Ноября. По словам мэра, памятники будут демонтированы в любом случае – ни призывы граждан, ни авторитет ООН значения не имеют, так как оба объекта по решению латвийского кабмина признаны прославляющими тоталитарные  режимы. Известно, что часть монумента в Сквере славы будет передана в музей. При этом денег в бюджете для проведения демонтажных работ нет. Поэтому часть расходов на себя должны взять местные жители.

# Памятники # Новости Латвии # Фотофакт

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