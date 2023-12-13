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Польских дальнобойщиков обязали разблокировать границу

13 декабря 2023 06:16
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Польская полиция применила силу к перевозчикам, протестующим на границе с Украиной. Это произошло после отзыва разрешения на проведение акции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польских дальнобойщиков обязали разблокировать границу-1

Дальнобойщиков обязали прекратить стачку и разблокировать границу. Однако те заявили, что не намерены подчиняться и обратились за новым разрешением на проведение следующей акции. По данным пограничников, сейчас на трех пунктах возле границы с Польшей въезда в Украину ожидают более 2,5 тысячи фур.

# Международная политика # Новости Польши

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