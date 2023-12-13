МВФ одобрил Украине очередной транш

Международный валютный фонд принял решение выделить Украине транш в размере 900 миллионов долларов. Это будет сделано в рамках поддержки экономической стабильности страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В письменном заявлении фонда отмечается, что, по его оценкам, реализация экономической политики Украины идет «по плану». В документе также отмечено, что программа направлена на проведение политики поддержания фискальной, внешней, ценовой и финансовой стабильности в период исключительно высокой неопределенности, которая связана с военными действиями.