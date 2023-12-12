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Европейская конфедерация профсоюзов призывает к уменьшению долга и бюджетного дефицита стран ЕС

12 декабря 2023 19:50
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Новости Бельгии. В Бельгии недовольные граждане дожидаться новогодних праздников не стали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Европейская конфедерация профсоюзов призывает к уменьшению долга и бюджетного дефицита стран ЕС-1

Там акция протеста прошла 12 декабря в столице. Манифестанты требуют повысить зарплаты и пенсии. Участники шествия возмущены снижением уровня жизни. Количество присоединившихся жителей на акции исчислялось тысячами. Организатором выступила Европейская конфедерация профсоюзов. Она призывает к уменьшению долга и бюджетного дефицита стран – членов Евросоюза.

# Экономический кризис # Новости Бельгии

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