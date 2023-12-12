В Испании сотрудники магазинов анонсировали масштабную забастовку

Новости Испании. Жители Мадрида вынуждены заранее закупить продукты для рождественского стола. На Новый год ряд столичных супермаркетов будет закрыт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотрудники магазинов анонсировали масштабную забастовку. Проведение акции запланировано в том числе на 31 декабря. Праздничного настроения у забастовщиков нет: они намерены решить свои финансовые трудности, причиной которых считают безграмотное руководство. Основная цель – повысить заработную плату представителей сектора. Проблема уже известная и популярная в Европе. Испанские активисты хотят оставить ее в прошлом году.