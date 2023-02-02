Германия потратит 17 млрд евро на укрепление своей противоракетной обороны

Страны НАТО продолжают наращивать военный потенциал, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, Германия намерена потратить 17 миллиардов евро на укрепление противоракетной обороны. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Берлин ведет переговоры с несколькими крупными производителями оружия для создания так называемого многослойного ракетного щита. В укреплении европейской обороны, в частности, поучаствуют компании из Израиля и США. В Министерстве обороны Германии подтвердили эту информацию. Однако подробностей не последовало. Обновленная немецкая система противоракетной обороны должна стать основой общеевропейской инициативы «Небесный щит». К ней присоединились 15 государств, входящих НАТО.