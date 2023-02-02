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Германия потратит 17 млрд евро на укрепление своей противоракетной обороны

02 февраля 2023 09:21
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Страны НАТО продолжают наращивать военный потенциал, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, Германия намерена потратить 17 миллиардов евро на укрепление противоракетной обороны. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Германия потратит 17 млрд евро на укрепление своей противоракетной обороны-1

Берлин ведет переговоры с несколькими крупными производителями оружия для создания так называемого многослойного ракетного щита. В укреплении европейской обороны, в частности, поучаствуют компании из Израиля и США. В Министерстве обороны Германии подтвердили эту информацию. Однако подробностей не последовало. Обновленная немецкая система противоракетной обороны должна стать основой общеевропейской инициативы «Небесный щит». К ней присоединились 15 государств, входящих НАТО.

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# Вооруженные силы # Фотофакт

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