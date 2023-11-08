Си Цзиньпин и Джо Байден могут провести встречу в Сан-Франциско 15 ноября

Пекин и Вашингтон работают над вопросом проведения встречи председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена, пишет ТАСС.

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбин, давая комментарии относительно возможной встречи лидеров Китая и США, сообщил о том, что страны договорились вести совместную работу в этом направлении.

Также дипломат напомнил слова министра иностранных дел КНР Ван И: «дорога в Сан-Франциско не будет гладкой и не может быть пройдена на автопилоте».

Ранее информационное агентство Kyodo сообщало о намерении Байдена и Си Цзиньпина провести переговоры 15 ноября текущего года в Сан-Франциско на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.