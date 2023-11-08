Liberation: ВСУ потеряли 200 тысяч бойцов с начала СВО

С начала специальной военной операции (СВО) Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились около 200 тысяч бойцов. Об этом сообщает французское издание Liberation.

«По сообщениям, с (…) 24 февраля 2022 года у нее [у украинской армии – прим. ред.] уже было не менее 200 000 убитых и раненых», – утверждает издание.

Украине так и не удалось провести ожидаемое контрнаступление и овладеть территориями. Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что потери украинских войск с начала наступления составили более 90 тысяч человек. Он также отмечал, что российские войска уничтожили около 600 танков и почти 1900 единиц бронетехники.

