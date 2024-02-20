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Польские фермеры вновь заблокировали границу с Украиной

20 февраля 2024 10:38
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Ситуация на украинско-польской границе продолжает обостряться. Фермеры в ЕС перекрыли движение грузовиков на 6 из 9 пропускных пунктов. Они не дают возможности проехать не только грузовому транспорту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польские фермеры вновь заблокировали границу с Украиной-1

Методы используются проверенные, а вот в списке требований появились и новые. В частности, сохранить звероводство в стране. Но основное, чего добиваются аграрии, – выйти из так называемого зеленого курса ЕС, который жестко ограничивает использование удобрений. А также прекратить бесконтрольный ввоз зерна и другой сельхозпродукции из Украины.

Польские фермеры вновь заблокировали границу с Украиной-4

Мы хотим, чтобы наши требования услышали как можно больше людей, в том числе и украинцы. Потому что именно вы провоцируете нас на эти акции. Вы заваливаете нас своим дешевым зерном, разоряя наши хозяйства. Это так вы благодарите нас за ту помощь, которую мы вам оказываем.

Польские фермеры вновь заблокировали границу с Украиной-7

Мы собрались здесь, чтобы рассказать о драматической ситуации в сельском хозяйстве. Мы хотим, чтобы новые власти вышли из «зеленого соглашения» Евросоюза. Чтобы они освободили нас от этих правил, чтобы мы могли работать свободно.

Польские фермеры вновь заблокировали границу с Украиной-10

Накануне министр сельского хозяйства Польши пообещал фермерам, что правительство будет добиваться уступок от Еврокомиссии по требованиям «зеленого курса». Но полностью отказаться от него будет невозможно. Как видно, польские власти не очень заинтересованы в решении этого конфликта, а руководство Евросоюза тем более. Оно не раз заявляло об отказе фермерам в поддержке, субсидиях, выделении дешевого топлива.

# Акции протеста # Новости Польши

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