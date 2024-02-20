Польские фермеры вновь заблокировали границу с Украиной

Ситуация на украинско-польской границе продолжает обостряться. Фермеры в ЕС перекрыли движение грузовиков на 6 из 9 пропускных пунктов. Они не дают возможности проехать не только грузовому транспорту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Методы используются проверенные, а вот в списке требований появились и новые. В частности, сохранить звероводство в стране. Но основное, чего добиваются аграрии, – выйти из так называемого зеленого курса ЕС, который жестко ограничивает использование удобрений. А также прекратить бесконтрольный ввоз зерна и другой сельхозпродукции из Украины.

Мы хотим, чтобы наши требования услышали как можно больше людей, в том числе и украинцы. Потому что именно вы провоцируете нас на эти акции. Вы заваливаете нас своим дешевым зерном, разоряя наши хозяйства. Это так вы благодарите нас за ту помощь, которую мы вам оказываем.

Мы собрались здесь, чтобы рассказать о драматической ситуации в сельском хозяйстве. Мы хотим, чтобы новые власти вышли из «зеленого соглашения» Евросоюза. Чтобы они освободили нас от этих правил, чтобы мы могли работать свободно.