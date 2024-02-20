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Путин обратится с посланием к Федеральному собранию РФ 29 февраля

20 февраля 2024 08:23
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Президент России Владимир Путин обратится с очередным посланием к Федеральному собранию 29 февраля 2024 года, сообщили в пресс-службе Кремля, пишет РИА Новости. В минувшем году он выступал 21 февраля, а в 2022 году послания не было из-за «большой динамики событий».

Обращение, входящее в число полномочий президента, представляет собой программный документ, который выражает в себе стратегические векторы по развитию России и включает политические, экономические и идеологические положения. В нем традиционно участвуют представители разных органов власти и общественности.

# Международная политика # Владимир Путин

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