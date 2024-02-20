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ЕС продлил антироссийские санкции на один год

20 февраля 2024 08:58
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Евросоюз продлил действие антироссийских санкций до 24 февраля 2025 года, о чем говорится в постановлении Совета ЕС. Об этом пишет ТАСС.

ЕС планирует оставить в силе все действующие меры и ввести при необходимости дополнительные. В январе ЕС приступил к обсуждению пакета новых антироссийских санкций, включающего в себя расширение списка санкций, введение новых торговых рестрикций и мер против обхода санкций. Один из чиновников ЕС сообщил о том, что намерение принять дополнительные санкции будет ознаменовано двухлетней годовщиной спецоперации в Украине.

# Международная политика

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