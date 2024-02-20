Маск: Украине следовало заключить мирное соглашение еще год назад

Американский бизнесмен Илон Маск высказал мнение, что положение на украинском фронте с каждым днем становится все хуже и хуже, и чтобы не допустить этого, мирное соглашение следовало бы заключить год назад. Об этом пишет ТАСС.

Он отреагировал на сообщение блогера, в котором утверждалось, что Украина и Россия обязаны начать переговоры о мире. Маск отметил, что необходимо осознать реальность и подписать мирный договор, дабы избежать дальнейших потерь. Он также выступил за решение конфликта в Украине дипломатическими методами и подверг критике затягивание конфликта и предоставление Киеву дополнительной помощи.