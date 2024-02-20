Прямой эфир

Маск: Украине следовало заключить мирное соглашение еще год назад

20 февраля 2024 09:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Американский бизнесмен Илон Маск высказал мнение, что положение на украинском фронте с каждым днем становится все хуже и хуже, и чтобы не допустить этого, мирное соглашение следовало бы заключить год назад. Об этом пишет ТАСС.

Он отреагировал на сообщение блогера, в котором утверждалось, что Украина и Россия обязаны начать переговоры о мире. Маск отметил, что необходимо осознать реальность и подписать мирный договор, дабы избежать дальнейших потерь. Он также выступил за решение конфликта в Украине дипломатическими методами и подверг критике затягивание конфликта и предоставление Киеву дополнительной помощи.

# Международная политика # Илон Маск

Другие новости рубрики

Все новости
ЕС продлил антироссийские санкции на один год
20 февраля 2024 08:58

ЕС продлил антироссийские санкции на один год

Путин обратится с посланием к Федеральному собранию РФ 29 февраля
20 февраля 2024 08:23

Путин обратится с посланием к Федеральному собранию РФ 29 февраля

В Иерусалиме демонстранты пикетировали офис Нетаньяху
20 февраля 2024 08:02

В Иерусалиме демонстранты пикетировали офис Нетаньяху