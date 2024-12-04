Польские фермеры провели акцию протеста против заключения торговых соглашений с Южной Америкой

Польские фермеры провели масштабную акцию протеста против планов правительства заключить торговое соглашение с рядом стран Южной Америки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тысячи тракторов выехали на дороги и улицы городов, замедляя движение. Как сообщают местные СМИ, минимум в 20 районах страны возникли большие пробки. По мнению фермеров, если договор будет подписан, то он уничтожит многие хозяйства, так как в Польшу начнет поступать дешевая сельхозпродукция из-за океана, сделав отечественных производителей неконкурентоспособными. Если правительство не отменит соглашение, то аграрии обещают провести более масштабные акции протеста.