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Польские фермеры провели акцию протеста против заключения торговых соглашений с Южной Америкой

04 декабря 2024 07:27
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Польские фермеры провели масштабную акцию протеста против планов правительства заключить торговое соглашение с рядом стран Южной Америки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польские фермеры провели акцию протеста против заключения торговых соглашений с Южной Америкой-2

Тысячи тракторов выехали на дороги и улицы городов, замедляя движение. Как сообщают местные СМИ, минимум в 20 районах страны возникли большие пробки. По мнению фермеров, если договор будет подписан, то он уничтожит многие хозяйства, так как в Польшу начнет поступать дешевая сельхозпродукция из-за океана, сделав отечественных производителей неконкурентоспособными. Если правительство не отменит соглашение, то аграрии обещают провести более масштабные акции протеста.

# Польша # Протесты

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