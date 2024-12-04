Показатели рождаемости в Евросоюзе снизились до рекордно низких значений

Рождаемость в ЕС снизилась до рекордно низких значений. Количество детей, появившихся на свет в странах Европейского союза в 2023 году, едва превысило 3,5 миллиона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Показатель стал самым низким за всю историю сбора информации. Прогнозировалось, что рождаемость в Евросоюзе в 2023 году будет на уровне 4 миллионов детей. Но цифра оказалась ниже, упав более чем на 5 %, что стало самым большим годовым падением. Тенденция наиболее ярко проявляется в странах Балтии, в Греции, Испании, Италии, Польше и Финляндии. Там за последнее десятилетие число новорожденных уменьшилось по меньшей мере на четверть.