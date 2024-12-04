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Маск считает шокирующей ситуацию в Южной Корее

04 декабря 2024 06:58
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Илон Маск прокомментировал ситуацию, которая разворачивается в Южной Корее, пишет РИА Новости.

Так, в Южной Корее ночью с 3 на 4 декабря президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем было объявлено введение военного положения. По словам главы страны такие действия необходимы для «вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя».

Маск в ответ на такую информацию отреагировал в соцсети X сообщением: «да, это шокирует».

В парламенте Южной Кореи единогласным решением голосов военное положение отменено.

# Международная политика # Илон Маск # Юн Сок Ёль

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