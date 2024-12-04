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Великобритания потратила 904 млн долларов на провальный план по высылке мигрантов

04 декабря 2024 07:01
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Великобритания потратила более 900 миллионов долларов на провальный план по высылке мигрантов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Великобритания потратила 904 млн долларов на провальный план по высылке мигрантов-2

Согласно данным британского правительства, новые власти страны информировали об отказе от планов по высылке нелегалов в Руанду и о готовности создать особое командование для борьбы с незаконной миграцией. В кабмине подчеркнули, что эту сумму МВД королевства израсходовало за два года. В бюджет были заложены средства для поддержки экономического развития африканской республики, а также для процесса приема и размещения мигрантов.

# Новости Великобритании # Нелегальная миграция

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