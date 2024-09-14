Как сообщают организаторы демонстрации, люди выступают против действий правящей коалиции во главе с премьер-министром Дональдом Туском. В частности, массовое недовольство вызвано уголовными преследованиями ряда бывших чиновников, а также редакционной политикой государственных СМИ. Один из спикеров на митинге, председатель партии ПИС, назвал такие поступки нарушением принципов демократии. Но, в свою очередь, брюссельские и вашингтонские чиновники решили не отходить от методички и продолжить использовать двойные стандарты. Они никак не реагируют на яростные и систематические нарушения свобод в Польше в то время, как любые меры по сохранению безопасности и стабильности в нашей стране расцениваются коллективным Западом как противоправные и антигуманные.