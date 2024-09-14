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Мария Захарова назвала информационным терроризмом санкции против российских СМИ

14 сентября 2024 12:29
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По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, санкции в отношении российских СМИ являются нападением на свободу слова, пишет РИА Новости.

В ходе медиасаммита БРИКС Захарова подчеркнула, что российские журналисты «подверглись настоящей террористической информационной атаке». Также она сделала акцент на том, что наряду с заявлениями политического характера, которые ничем не обоснованы, есть и физическая агрессия в отношении представителей СМИ.

# Мария Захарова # Санкции # Международная политика

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