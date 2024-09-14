Мария Захарова назвала информационным терроризмом санкции против российских СМИ

В ходе медиасаммита БРИКС Захарова подчеркнула, что российские журналисты «подверглись настоящей террористической информационной атаке». Также она сделала акцент на том, что наряду с заявлениями политического характера, которые ничем не обоснованы, есть и физическая агрессия в отношении представителей СМИ.