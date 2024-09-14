Украина и Россия провели обмен военнопленными по формуле 103 на 103

103 российских военнослужащих, которые были захвачены в плен ВС Украины в Курской области, возвращены, пишет ТАСС.

Министерство обороны РФ информировало, что результатом переговоров, где посредником выступили Объединенные Арабские Эмираты, стал обмен военнопленными между Украиной и Россией по формуле 103 на 103. Обмен произошел 14 сентября текущего года.