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Украина и Россия провели обмен военнопленными по формуле 103 на 103

14 сентября 2024 11:42
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103 российских военнослужащих, которые были захвачены в плен ВС Украины в Курской области, возвращены, пишет ТАСС.

Министерство обороны РФ информировало, что результатом переговоров, где посредником выступили Объединенные Арабские Эмираты, стал обмен военнопленными между Украиной и Россией по формуле 103 на 103. Обмен произошел 14 сентября текущего года.

Военные будут доставлены в Россию, где пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях Министерства обороны РФ.

# Международная политика

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