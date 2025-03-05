Польшу в марте ожидает пик инфляции

Ее уровень может превысить 5,5 %, что намного больше ожиданий экономистов. Одной из основных причин стал рост стоимости электроэнергии. Однако никаких эффективных решений и шагов для того, чтобы остановить и снизить подорожание ресурсов, правительство не предпринимает. Но на этом плохие новости для граждан страны не закончились. Уровень инфляции намного превысит уровень зарплат поляков. По данным статуправления, темпы роста заработной платы уже упали и продолжат снижаться. К концу года они могут рухнуть как минимум на 7 %. Предприятия получают все меньше заказов, в том числе из-за рубежа. Сокращаются как объемы производства, так и экспорт. Поэтому Польшу уже накрыла волна массовых увольнений. Только с начала года работы лишились 25,5 тысячи человек.