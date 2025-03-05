Чиновники США во главе с Келлогом провели тайные переговоры с Зеленским – CNN

Чиновники из Штатов, среди которых советник президента США по Украине Кит Келлог, вели тайные переговоры с Владимиром Зеленским вслед за его перепалкой с Трампом, чтобы объяснить необходимость стабилизировать отношения, пишет РИА Новости со ссылкой на CNN.