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Чиновники США во главе с Келлогом провели тайные переговоры с Зеленским – CNN

05 марта 2025 11:11
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Чиновники из Штатов, среди которых советник президента США по Украине Кит Келлог, вели тайные переговоры с Владимиром Зеленским вслед за его перепалкой с Трампом, чтобы объяснить необходимость стабилизировать отношения, пишет РИА Новости со ссылкой на CNN.

Чиновники США во главе с Келлогом провели тайные переговоры с Зеленским – CNN-1

Фото: Pinterest

По информации телеканала, в ходе переговорного процесса подчеркивалась значимость оперативно урегулировать отношения украинской стороны с Вашингтоном.

После данных переговоров Зеленский разместил публикацию в социальной сети X, где заявлено, что ему «досадно» из-за результатов разговора с американским лидером.

# Дональд Трамп # Международная политика # Владимир Зеленский

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