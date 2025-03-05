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Макрон обратится к французам

05 марта 2025 09:56
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5 марта состоится обращение президента Франции Эмманюэля Макрона к гражданам страны, пишет ТАСС.

Макрон обратится к французам-1

Фото: Pinterest

О выступлении Макрона перед французами стало известно из его публикации в соцсети X. Цель своего выступления политик не обозначил, однако отметил, что делает это «в момент большой неопределенности, когда мир сталкивается с наиболее серьезными вызовами».

Телеканал BFMTV сообщает, что Макрон будет говорить об Украине и укреплении безопасности ЕС.

# Международная политика # Эмманюэль Макрон

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