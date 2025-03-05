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NI: Стармер хочет отправить войска в Украину, чтобы применить пятую статью НАТО

05 марта 2025 10:51
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Премьер-министр Британии Кир Стармер намерен направить войска страны в Украину, пишет РИА Новости со ссылкой на National Interest.

NI: Стармер хочет отправить войска в Украину, чтобы применить пятую статью НАТО-1

Фото: Pinterest

Издание пишет, что в планах у Стармера организовать отмену пятой статьи НАТО. Если Россия нанесет удары по военным Англии или технике, то станет оправданным призыв Лондона о применении пятой статьи, разъясняет NI.

Стармер, понимая, что британские войска в Украине малоэффективны по причинам, связанным с сокращением расходов на оборону Британии, будет пытаться заманивать Вашингтон в открытую войну с РФ.

# Международная политика # Кир Стармер

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