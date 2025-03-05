Премьер-министр Британии Кир Стармер намерен направить войска страны в Украину, пишет РИА Новости со ссылкой на National Interest.

Издание пишет, что в планах у Стармера организовать отмену пятой статьи НАТО. Если Россия нанесет удары по военным Англии или технике, то станет оправданным призыв Лондона о применении пятой статьи, разъясняет NI.

Стармер, понимая, что британские войска в Украине малоэффективны по причинам, связанным с сокращением расходов на оборону Британии, будет пытаться заманивать Вашингтон в открытую войну с РФ.