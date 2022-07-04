В США отмечают День независимости. Лукашенко поздравил американцев с праздником

Этот праздник связан с принятием Декларации. Тогда было заявлено о самопровозглашении независимости от Англии. Во многих американских городах этот день отмечают пикниками, парадами и фейерверками. С государственным праздником народ США поздравил Александр Лукашенко.

Президент Беларуси пожелал американцам крепкого здоровья, мира, стабильности и веры в лучшее будущее, которое возможно, только если мы будем стремиться к этому вместе. Кроме того, глава государства подчеркнул, что нужно забыть про разногласия, которые раскалывают семьи, общества, целые континенты, и объединить усилия с целью поиска выхода из сегодняшней очень тревожной и небезопасной ситуации.