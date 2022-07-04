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В США отмечают День независимости. Лукашенко поздравил американцев с праздником

04 июля 2022 07:42
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Новости США. В США отмечают День независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США отмечают День независимости. Лукашенко поздравил американцев с праздником-1

Этот праздник связан с принятием Декларации. Тогда было заявлено о самопровозглашении независимости от Англии. Во многих американских городах этот день отмечают пикниками, парадами и фейерверками. С государственным праздником народ США поздравил Александр Лукашенко.

Президент Беларуси пожелал американцам крепкого здоровья, мира, стабильности и веры в лучшее будущее, которое возможно, только если мы будем стремиться к этому вместе. Кроме того, глава государства подчеркнул, что нужно забыть про разногласия, которые раскалывают семьи, общества, целые континенты, и объединить усилия с целью поиска выхода из сегодняшней очень тревожной и небезопасной ситуации.  

# Праздничные даты # Александр Лукашенко # Новости США # Фотофакт

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