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Польше грозит продовольственный армагеддон. Речь о мясной и молочной отраслях промышленности

29 августа 2022 08:26
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Новости Польши. Польше грозит продовольственный армагеддон – именно так назвали возникшую ситуацию местные СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польше грозит продовольственный армагеддон. Речь о мясной и молочной отраслях промышленности-1

В ближайшие дни из-за цен на газ в стране может остановиться выпуск азотных удобрений, что приведет к сокращению объемов или полному прекращению производства продуктов питания. Речь о мясной и молочной отраслях промышленности. Если правительство не предпримет срочных мер, полякам придется пересмотреть рацион.

Польше грозит продовольственный армагеддон. Речь о мясной и молочной отраслях промышленности-4

Закрытие заводов по выпуску удобрений – логичный шаг. Газ в стране за два года дорожал десятки раз, сделав продукцию неконкурентоспособной, а производство – нерентабельным. Раскритиковали журналисты и министра сельского хозяйства, который клятвенно обещал фермерам, что те не останутся без удобрений. Но громкие заявления на деле оказались пустыми обещаниями. А правительство в результате помимо газового кризиса создало еще один – продовольственный.

# Экономический кризис # Гжегож Пуда # Новости Польши # Фотофакт

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