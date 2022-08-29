Польше грозит продовольственный армагеддон. Речь о мясной и молочной отраслях промышленности

В ближайшие дни из-за цен на газ в стране может остановиться выпуск азотных удобрений, что приведет к сокращению объемов или полному прекращению производства продуктов питания. Речь о мясной и молочной отраслях промышленности. Если правительство не предпримет срочных мер, полякам придется пересмотреть рацион.

Закрытие заводов по выпуску удобрений – логичный шаг. Газ в стране за два года дорожал десятки раз, сделав продукцию неконкурентоспособной, а производство – нерентабельным. Раскритиковали журналисты и министра сельского хозяйства, который клятвенно обещал фермерам, что те не останутся без удобрений. Но громкие заявления на деле оказались пустыми обещаниями. А правительство в результате помимо газового кризиса создало еще один – продовольственный.