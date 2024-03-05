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Польша закупает у Швеции крупную партию противотанковых гранатомётов

05 марта 2024 12:03
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Польша сделала еще один большой шаг на пути милитаризации. Только несколько дней назад Варшава сообщила, что приобрела у США новые системы управления ракетными установками на сумму более 2,5 миллиарда долларов. И вот польский министр обороны уже похвастался очередной покупкой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польша закупает у Швеции крупную партию противотанковых гранатомётов-1

Он сообщил, что его ведомство подписало контракт со шведской компанией на поставку противотанковых гранатометов. Бюджету это приобретение обойдется в более чем 1 миллиард 600 миллионов долларов. Сделка касается гранатомета, который предназначен для борьбы со всеми типами современных боевых машин.

Польша закупает у Швеции крупную партию противотанковых гранатомётов-4

Владислав Косиняк-Камыш, министр обороны Польши:
Вооруженные силы Польши будут оснащены потрясающей, прекрасной техникой противотанковыми гранатометами шведского производства. Да, мы выделяем на это очень большие деньги, но это один из важнейших контрактов на технику, которая уже прошла испытания в бою в Украине и которая нам нужна.

Польша закупает у Швеции крупную партию противотанковых гранатомётов-7

В 2024 году Польша планирует потратить около 4 % ВВП на оборону и закупку нового вооружения, что намного превышает требования НАТО. Вся эта активность прикрывается стремлением укрепить армию перед лицом угрозы, якобы исходящей от Беларуси и России. Наверно, именно поэтому у границ нашей страны сейчас проходят крупнейшие учения НАТО, к которым присоединилась и Польша.

Союзники по Альянсу готовятся отражать нападение мнимого противника. Накануне они отрабатывали переброску солдат и бронетехники через Вислу. В январе НАТО начало свои крупнейшие со времен холодной войны маневры, репетируя, как американские войска могут усилить европейских союзников и восточные границы ЕС.

# Международная политика # Новости Польши

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