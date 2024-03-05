Польша закупает у Швеции крупную партию противотанковых гранатомётов

Польша сделала еще один большой шаг на пути милитаризации. Только несколько дней назад Варшава сообщила, что приобрела у США новые системы управления ракетными установками на сумму более 2,5 миллиарда долларов. И вот польский министр обороны уже похвастался очередной покупкой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он сообщил, что его ведомство подписало контракт со шведской компанией на поставку противотанковых гранатометов. Бюджету это приобретение обойдется в более чем 1 миллиард 600 миллионов долларов. Сделка касается гранатомета, который предназначен для борьбы со всеми типами современных боевых машин.

Владислав К осиняк- К амыш, министр обороны П ольши: Вооруженные силы Польши будут оснащены потрясающей, прекрасной техникой – противотанковыми гранатометами шведского производства. Да, мы выделяем на это очень большие деньги, но это один из важнейших контрактов на технику, которая уже прошла испытания в бою в Украине и которая нам нужна.

В 2024 году Польша планирует потратить около 4 % ВВП на оборону и закупку нового вооружения, что намного превышает требования НАТО. Вся эта активность прикрывается стремлением укрепить армию перед лицом угрозы, якобы исходящей от Беларуси и России. Наверно, именно поэтому у границ нашей страны сейчас проходят крупнейшие учения НАТО, к которым присоединилась и Польша.

Союзники по Альянсу готовятся отражать нападение мнимого противника. Накануне они отрабатывали переброску солдат и бронетехники через Вислу. В январе НАТО начало свои крупнейшие со времен холодной войны маневры, репетируя, как американские войска могут усилить европейских союзников и восточные границы ЕС.