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5 человек погибли при падении самолёта в США

05 марта 2024 10:34
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Пять человек погибли в авиакатастрофе, которая произошла в американском штате Теннесси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

5 человек погибли при падении самолёта в США-1

Там на обочину оживленного шоссе упал небольшой самолет, после чего возник сильный пожар. По счастливой случайности никто из проезжавших мимо водителей не пострадал. Прибывшие на место спасатели быстро потушили пламя.

Как сообщается, незадолго до падения пилот сообщил диспетчеру, что не сможет долететь до аэропорта, так как у самолета отказал двигатель, отключилось электропитание, и запросил экстренную посадку. Точные причины катастрофы сейчас выясняет национальный авиационный комитет.

# Авиакатастрофа

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