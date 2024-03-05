5 человек погибли при падении самолёта в США

Пять человек погибли в авиакатастрофе, которая произошла в американском штате Теннесси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Там на обочину оживленного шоссе упал небольшой самолет, после чего возник сильный пожар. По счастливой случайности никто из проезжавших мимо водителей не пострадал. Прибывшие на место спасатели быстро потушили пламя.

Как сообщается, незадолго до падения пилот сообщил диспетчеру, что не сможет долететь до аэропорта, так как у самолета отказал двигатель, отключилось электропитание, и запросил экстренную посадку. Точные причины катастрофы сейчас выясняет национальный авиационный комитет.