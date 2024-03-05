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Bloomberg: в НАТО обвинили немецких офицеров, обсуждавших атаку на РФ

05 марта 2024 10:17
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По данным Bloomberg, НАТО обвинила немецких офицеров в непрофессионализме после перехвата их разговора. Об этом сообщает РИА Новости.

Реакция на случившееся была неоднозначной: один из чиновников заявил о недостаточных мерах безопасности, в то время как другого не удивил такой просчет со стороны Германии.

Ранее главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян обнародовала запись беседы между высшими офицерами бундесвера, в которой обсуждалась возможная отправка ракет Taurus в Украину.

Официальный представитель президента России Дмитрий Песков и официальный представитель МИД России Мария Захарова отметили прямую причастность Запада к украинскому конфликту. Немецкие СМИ признали аутентичность записи, а министр обороны Германии Борис Писториус сказал, что большинство информации уже стало доступно широкой общественности. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о начале тщательного расследования.

# Международная политика # Маргарита Симоньян

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