По данным Bloomberg, НАТО обвинила немецких офицеров в непрофессионализме после перехвата их разговора. Об этом сообщает РИА Новости.

Реакция на случившееся была неоднозначной: один из чиновников заявил о недостаточных мерах безопасности, в то время как другого не удивил такой просчет со стороны Германии.

Ранее главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян обнародовала запись беседы между высшими офицерами бундесвера, в которой обсуждалась возможная отправка ракет Taurus в Украину.

Официальный представитель президента России Дмитрий Песков и официальный представитель МИД России Мария Захарова отметили прямую причастность Запада к украинскому конфликту. Немецкие СМИ признали аутентичность записи, а министр обороны Германии Борис Писториус сказал, что большинство информации уже стало доступно широкой общественности. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о начале тщательного расследования.