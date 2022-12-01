Польша заказала у Швеции передовые корабли-разведчики

Новости Польши. Польша продолжает вооружаться. Как стало известно крупному американскому изданию, Варшава заказала у Швеции два военных корабля-разведчика. По словам главы компании-производителя, суда будут оснащены новейшими средствами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На них установят самые совершенные в мире датчики и передовые системы морской разведки. По мнению экспертов, таким образом Польша намерена усилить военную активность в Балтийском море. Впрочем, этого не скрывают и в самой Варшаве. В Минобороне заявили, что новые корабли укрепят возможности страны по сбору информации.

Отметим, Польша намерена вдвое увеличить расходы на оборону. Несколько крупных контрактов уже заключены. В частности, в Южной Корее закуплена бронетехника на 6 миллиардов долларов. А у турецкой стороны заказаны ударно-разведывательные беспилотники.