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Польша заказала у Швеции передовые корабли-разведчики

01 декабря 2022 07:33
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Новости Польши. Польша продолжает вооружаться. Как стало известно крупному американскому изданию, Варшава заказала у Швеции два военных корабля-разведчика. По словам главы компании-производителя, суда будут оснащены новейшими средствами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польша заказала у Швеции передовые корабли-разведчики-1

На них установят самые совершенные в мире датчики и передовые системы морской разведки. По мнению экспертов, таким образом Польша намерена усилить военную активность в Балтийском море. Впрочем, этого не скрывают и в самой Варшаве. В Минобороне заявили, что новые корабли укрепят возможности страны по сбору информации.

Отметим, Польша намерена вдвое увеличить расходы на оборону. Несколько крупных контрактов уже заключены. В частности, в Южной Корее закуплена бронетехника на 6 миллиардов долларов. А у турецкой стороны заказаны ударно-разведывательные беспилотники.

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# Вооруженные силы # Новости Польши # Фотофакт

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