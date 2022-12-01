В Польше будут требовать плату за проживание с украинских беженцев

Новости Польши. У всего есть свои границы. Гостеприимство не исключение. В Польше будут брать плату за проживание украинских беженцев в центрах размещения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ожидается, что правила начнут действовать с марта 2023 года. Согласно нововведениям, после четырех месяцев проживания украинцев обяжут компенсировать половину потраченных на них денег, а через полгода – 75 % расходов. Это коснется всех работоспособных граждан. Освободят от выплат только пожилых и больных людей, а также беременных женщин.