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В Польше будут требовать плату за проживание с украинских беженцев

01 декабря 2022 06:40
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Новости Польши. У всего есть свои границы. Гостеприимство не исключение. В Польше будут брать плату за проживание украинских беженцев в центрах размещения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Польше будут требовать плату за проживание с украинских беженцев-1

Ожидается, что правила начнут действовать с марта 2023 года. Согласно нововведениям, после четырех месяцев проживания украинцев обяжут компенсировать половину потраченных на них денег, а через полгода – 75 % расходов. Это коснется всех работоспособных граждан. Освободят от выплат только пожилых и больных людей, а также беременных женщин.

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# Беженцы # Новости Польши # Фотофакт

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