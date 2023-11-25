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В Великобритании планируют повысить плату за электроэнергию более чем на 100 долларов

25 ноября 2023 11:52
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Новости Великобритании. В Великобритании продолжают расти счета за электроэнергию. Об этом сообщают информагентства. У местного Минэнерго в планах повысить среднюю стоимость услуг более чем на 100 долларов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Великобритании планируют повысить плату за электроэнергию более чем на 100 долларов-1

Власти объясняют это повышением инфляции и ростом цен на энергоносители. Также в 2024 году британцам придется больше платить и за газ. По словам экспертов, необходимость выплачивать огромные счета сильно отразится на настроении населения и последующих результатах парламентских выборов, которые пройдут в Королевстве через год.

# Экономический кризис # Новости Великобритании # Фотофакт

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