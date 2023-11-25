МО РФ: за сутки ПВО России уничтожила два МиГ-29 ВСУ в Днепропетровской области

По данным Министерства обороны РФ, за последние сутки российскими средствами ПВО уничтожено два истребителя МиГ-29, восемнадцать беспилотников и один снаряд РСЗО HIMARS. Об этом пишет РИА Новости.

Эти истребители были сбиты в районе населенных пунктах Першотравенск и Брагиновка Днепропетровской области. Кроме того, в ЛНР, ДНР и Херсонской области были перехвачены ракетная установка HIMARS и 18 беспилотников.

С начала проведения спецоперации было ликвидировано 539 боевых самолетов, 255 вертолетов, 9 183 беспилотных летательных аппарата, 442 единицы зенитной ракетной системы, 1 611 танков и иных бронемашин, 1 185 установок реактивных систем залпового огня, 7 175 стволов артиллерии и минометов, а также 15 602 единицы спецтехники.