Польша ужесточила правила поступления иностранцев в вузы в разгар приёмной кампании

Билет в европейское будущее может оказаться не по зубам. Резкое ужесточение требований для иностранцев превратило поступление в вузы Польши в невыполнимую миссию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Помимо того, что теперь в стране не признают аттестаты, полученные за рубежом, так еще и знание польского языка должно быть безупречным. Требование к абитуриентам – предоставить сертификат, свидетельствующий о владении языком на уровне не ниже B2.

Отметим, ранее достаточно было подтвердить владение языком на базе университета или предъявить карту поляка. Теперь же получение заветного сертификата стало непростым испытанием. Необходимо успешно сдать специальный государственный экзамен по польскому языку, который проводится лишь несколько раз в год, да еще и с предварительной записью.