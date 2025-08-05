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Польша ужесточила правила поступления иностранцев в вузы в разгар приёмной кампании

05 августа 2025 16:52
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Билет в европейское будущее может оказаться не по зубам. Резкое ужесточение требований для иностранцев превратило поступление в вузы Польши в невыполнимую миссию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Помимо того, что теперь в стране не признают аттестаты, полученные за рубежом, так еще и знание польского языка должно быть безупречным. Требование к абитуриентам – предоставить сертификат, свидетельствующий о владении языком на уровне не ниже B2.

Отметим, ранее достаточно было подтвердить владение языком на базе университета или предъявить карту поляка. Теперь же получение заветного сертификата стало непростым испытанием. Необходимо успешно сдать специальный государственный экзамен по польскому языку, который проводится лишь несколько раз в год, да еще и с предварительной записью.

Польша ужесточила правила поступления иностранцев в вузы в разгар приёмной кампании-2

О грядущих изменениях абитуриенты узнали еще в июле с выходом соответствующего закона. Однако конкретные детали оставались туманными вплоть до старта приемной кампании. Вузы спохватились поздно и обратились в Министерство образования за уточнением условий для набора иностранцев. И вот, когда все прояснилось, оказалось, что многие абитуриенты уже не успеют сдать этот весьма редкий госэкзамен.

Они не будут зачислены даже несмотря на то, что некоторые из них уже оплатили обучение и прошли вступительные испытания. Тем временем родители бьют тревогу. Они подготовили петицию с требованием отложить введение новых правил. По крайней мере пока.

# Новости Польши # Образование

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