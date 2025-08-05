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В Испании от зноя погибли более тысячи человек

05 августа 2025 13:44
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Аномальная жара в некоторых странах Европы становится убийственной. Так, в Испании только в июле зной стал причиной гибели 1 060 человек. И лето еще не закончилось, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Испании от зноя погибли более тысячи человек-2

Во многих районах температура воздуха достигала от 40 до 45 градусов. В 9 автономных сообществах объявлен оранжевый предпоследний уровень погодной опасности. В зоне риска оказались пожилые и люди с хроническими заболеваниями. По данным синоптиков – изнывать от жары Испания будет как минимум еще две недели. Тяжелая ситуация сложилась и во Франции. Там с конца июня по начало июля от высоких температур скончались почти 500 человек. По данным властей знойная погода установилась в 60 департаментах, где проживает 74 % населения страны. 

# Испания # Погода

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