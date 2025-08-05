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Российский комментатор Гришин погиб, переходя железнодорожные пути

05 августа 2025 13:52
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Российский комментатор Гришин погиб, переходя железнодорожные пути-0

Спортивный комментатор Александр Гришин погиб в возрасте 47 лет на железнодорожной станции Битца. Об этом пишет ТАСС.

  • Трагедия произошла из-за того, что он перешел пути в неразрешенном месте во время проливного дождя.
  • Органы следствия исключили криминальную версию.
  • Гришин был один из ведущих телекомментаторов страны. Коллеги вспоминают его как профессионала, чей закадровый голос стал неотъемлемой частью трансляций фигурного катания.
  • Он начал карьеру в 2002 году, работал на ряде крупнейших телеканалов, освещал Олимпийские игры, чемпионаты мира и Европы. 
  • С 2018 года он работал на Первом канале.

 

Фото: pixabay

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