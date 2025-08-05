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США начнут выдавать туристические визы под залог

05 августа 2025 13:51
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Власти США нашли способ избавиться от желающих остаться в стране после того как попадут в нее. Для этого Соединенные Штаты будут выдавать туристические и некоторые деловые визы под залог, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

США начнут выдавать туристические визы под залог-2

Сумма будет варьироваться от 5 до 15 тысяч долларов. Кто и сколько должен будет заплатить по своему усмотрению будут решать работники американских консульств. Приоритет отдадут странам, чьи граждане чаще других остаются в США после истечения срока действия виз. Правда список таких государств пока не обнародован. Если путешественник не нарушит визовый режим и возвращается на родину с соблюдением всех правил, все деньги ему вернут. В сообщении Госдепа говорится, что программа стартует 20 августа и продлится около года.

# США # Визы

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