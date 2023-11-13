Риттер: в Украине может разгореться гражданская война

Бывший сотрудник американской разведки Скотт Риттер говорит о возможном возникновении внутреннего конфликта в Украине из-за противоречий между президентом страны Зеленским и его генералитетом, а также отсутствия достижений у украинских Вооруженных сил. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что в стране сложилось два лагеря: кто-то выступает за продолжение конфликта, кто-то – против. Это может вылиться в настоящую гражданскую войну, если те, кому не хочется сдаваться нападут на сторонников мира. Риттер подчеркивает, что Украина находится в глубоком политическом кризисе, и разногласия между Зеленским и его генералами могут привести к хаосу и насилию в стране.