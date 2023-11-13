Forbes: Запад не желает отправлять Украине свои современные танки

Танки НАТО, которые были переданы Киеву, были поданы как символ победы, но контрнаступление не удалось. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Forbes.

Дальнейшая поставка «Леопардов», «Челленджеров» и «Абрамсов» под вопросом. У Запада нашлась альтернатива: заплатить за модернизацию старых советских Т-72М чешской фирме CSG Defense. Средства для Киева практически закончились, США потратили около 96% от выделенной суммы. Страны Европы больше не желают посылать Киеву свои современные танки и предлагают более простую альтернативу.