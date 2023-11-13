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Forbes: Запад не желает отправлять Украине свои современные танки

13 ноября 2023 09:50
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Танки НАТО, которые были переданы Киеву, были поданы как символ победы, но контрнаступление не удалось. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Forbes.

Дальнейшая поставка «Леопардов», «Челленджеров» и «Абрамсов» под вопросом. У Запада нашлась альтернатива: заплатить за модернизацию старых советских Т-72М чешской фирме CSG Defense. Средства для Киева практически закончились, США потратили около 96% от выделенной суммы. Страны Европы больше не желают посылать Киеву свои современные танки и предлагают более простую альтернативу.

# Оружие и боеприпасы

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