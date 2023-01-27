Прямой эфир

Польша продолжает требовать репарации от Германии

27 января 2023 07:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Польша продолжает требовать репарации от Германии. На этот раз Варшава инициировала в Совете Европы соответствующую резолюцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польша продолжает требовать репарации от Германии-1

Как заявил замминистра иностранных дел Польши, она касается «изучения вопроса реализации права на возмещение ущерба». Другими словами, возможно ли вообще претендовать на эти деньги. На данный момент резолюцию подписали уже 35 парламентариев из 11 стран Совета Европы. Польша требует от Германии более триллиона долларов за ущерб во времена Второй мировой войны. Однако Германия не намерена не только выплачивать деньги, но и даже вести переговоры по этому поводу. И чтобы хоть как-то достучаться до Берлина, Варшава уже обращалась за помощью к Конгрессу США, ЮНЕСКО и ООН. Теперь очередь Совета Европы.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Международная политика # Аркадиуш Муларчик # Новости Польши # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Латвию прибыли американские гаубицы и БТРы
27 января 2023 06:58

В Латвию прибыли американские гаубицы и БТРы

В Японии мощный снегопад вызвал транспортный коллапс
27 января 2023 06:06

В Японии мощный снегопад вызвал транспортный коллапс

ООН: в 2023 году мир ждут самые медленные темпы роста экономики за последние десятилетия
27 января 2023 06:03

ООН: в 2023 году мир ждут самые медленные темпы роста экономики за последние десятилетия