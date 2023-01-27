Польша продолжает требовать репарации от Германии. На этот раз Варшава инициировала в Совете Европы соответствующую резолюцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как заявил замминистра иностранных дел Польши, она касается «изучения вопроса реализации права на возмещение ущерба». Другими словами, возможно ли вообще претендовать на эти деньги. На данный момент резолюцию подписали уже 35 парламентариев из 11 стран Совета Европы. Польша требует от Германии более триллиона долларов за ущерб во времена Второй мировой войны. Однако Германия не намерена не только выплачивать деньги, но и даже вести переговоры по этому поводу. И чтобы хоть как-то достучаться до Берлина, Варшава уже обращалась за помощью к Конгрессу США, ЮНЕСКО и ООН. Теперь очередь Совета Европы.