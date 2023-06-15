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Россиянка погибла при падении строительного крана

15 июня 2023 09:21
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Новости России. Один человек погиб при обрушении строительного крана в Новосибирске. Он рухнул во двор жилого комплекса, расположенного у стройплощадки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Россиянка погибла при падении строительного крана-1

Повреждения получили восемь машин. Жертвой инцидента стала женщина-крановщица, которая в момент ЧП находилась в кабине. В настоящее время на месте инцидента работают сотрудники Следственного комитета и прокуратуры. Обстоятельства произошедшего выясняются.

# Несчастный случай # Новости России # Фотофакт

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