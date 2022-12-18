В Латвии не успеют утвердить госбюджет на 2023 год до конца декабря

Новости Латвии. В новый год без госбюджета. Латвийский Сейм все еще не утвердил главный финансовый документ страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В парламенте с этим не спешат. Бюджет планируется утвердить лишь в конце февраля или начале марта 2023 года. Многие депутаты удивляются такой нерасторопности. А вот в правительстве проблемы не видят. Министр финансов Латвии заявил, что ничего страшного со страной без госбюджета не произойдет. Правда, это не совсем так. В условиях инфляции запланированных средств может не хватить. Кроме того, ранее местные власти пообещали поднять зарплаты с 1 января. Вот только бюджета для этих целей пока нет.