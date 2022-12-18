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В Америке 40 % продаваемого оружия сейчас приходится на женщин

18 декабря 2022 10:43
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Новости США. В Америке все больше женщин покупают огнестрельное оружие. Об этом информируют местные СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Америке 40 % продаваемого оружия сейчас приходится на женщин-1

На долю девушек приходится около 40 процентов от всех продаж. Причем 30 процентов из покупательниц – темнокожие. По заявлениям самих обладательниц оружия, это необходимая мера. Пистолет придает женщинам уверенность и позволяет защитить себя от возможных угроз. Многие признаются, что после покупки оружия не могут без него выйти из дома. Отметим, в США за последние 10 лет процент убийств женщин с применением огнестрельного оружия увеличился почти в 3 раза.  

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# Оружие и боеприпасы # Новости США # Фотофакт

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