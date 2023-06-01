Польша поставит Молдове оружие и боеприпасы шестью самолётами

Польша поставит Молдове оружие и боеприпасы. Об этом на своей странице в Twitter написал министр внутренних дел и администрации республики Мариуш Каминьский, пишет РИА Новости.

Министр сообщил, что передача будет осуществлена на шести транспортных самолетах. Каминьский отметил, что Польша выступает в поддержку независимой и суверенной Молдовы, противостоящей внутренней дестабилизации.

Оружие, амуниция и снаряжение служб, подчиненных МВД, будут переданы Молдове с помощью двух самолетов C-130E Hercules и четырех самолетов CASA C-295M.

Президент Молдовы Майя Санду ранее заявляла о предпринимаемых попытках изменить конституционный строй в республике и обращалась к парламенту с призывом усилить законодательство в сфере безопасности.